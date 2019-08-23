День флага в Москве продолжат праздновать все выходные

Празднование Дня государственного флага в Москве продолжится 24 и 25 августа. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Отмечается, что почти на всех крупных площадках города выступят оркестры фестиваля «Спасская башня». Также горожане смогут поучаствовать в исторических квестах и посмотреть представления в городских парках.

На Центральной аллее ВДНХ посетителей ждут концерты рэп-исполнителей и перформансы уличных художников, говорится в сообщении. 24 августа на проспекте Академика Сахарова пройдет флешмоб «Флаг-рекордсмен», а в парке Победы на Поклонной горе с 12:00 стартует часовое выступление всадников Кремлевской школы верховой езды и кавалерийского почетного эскорта Президентского полка.

Также до 25 августа будут работать площадки фестиваля «Цветочный джем». Запланированы и бесплатные мастер-классы, участники которых смогут освоить различные художественные техники, создать авторские принты для футболок, научиться петь или даже собрать с друзьями собственную рок-группу.

22 августа в России отмечается День флага. В этом году государственному символу России исполняется 350 лет. Первый поход под трехцветным знаменем совершил военный корабль «Орел» в 1669 году во времена правления царя Алексея Михайловича. Корабельный флаг фрегата, который обеспечивал безопасность торгового мореплавания в Каспийском море, стал прародителем современного российского триколора. 22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР утвердил в качестве государственного символа исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос. С тех пор в этот день в России отмечают День государственного флага.

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