Майор полиции отправил в кому российского подростка

В Брянской области суд на два месяца арестовал полицейского, обвиняемого в избиении 17-летнего подростка. Об этом в пятницу, 23 августа, в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) сообщили РИА Новости.

По данным издания, инцидент произошел 13 августа в поселке Локоть, когда врио начальника районного отдела полиции находился на службе. Майор зашел с приятелями в летнее кафе, где отдыхала группа молодых людей, в числе которых был подросток. Отмечается, что полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказали очевидцы, он начал высказывать молодому человеку претензии, после чего предложил разобраться на улице. По результатам недолгого разговора участники конфликта пожали друг другу руки. Подросток повернулся к полицейскому спиной и собрался уходить, однако тот несколько раз ударил его по голове. Пострадавший упал и ударился головой о ступеньки.

Вскоре на место происшествия приехали его родители. Свидетели утверждают, что, пока подростку оказывали помощь, полицейский вел себя агрессивно и оскорблял их.

В результате майор уехал с места происшествия вместе с сотрудниками, прибывшими на вызов, а пострадавшего госпитализировали. В машине скорой помощи он потерял сознание и впал в кому. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, затем доставили в Брянск, где прошла операция. В настоящий момент молодой человек находится в реанимации.

Студенты и преподаватели из Брасовского промышленно-экономического техникума, в котором учится пострадавший, собрали часть суммы на его лечение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью») УК России. Полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

25 февраля сообщалось, что в Кургане сотрудник полиции отправил в кому пенсионера, пожаловавшегося на громкую музыку. В отношении него также возбудили уголовное дело.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru