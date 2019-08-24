Слепую россиянку с ребенком не пустили в автобус из-за собаки-поводыря

В Уфе водитель автобуса отказался впускать незрячую женщину с ребенком из-за сопровождающей ее собаки-поводыря. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Башкирии.

В сообщении говорится, что ведомство организовало проверку по сообщениям в СМИ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Уточняется, что если информация о нарушении подтвердится, то организация-перевозчик понесет ответственность за произошедшее.

В июне 2018-го сообщалось, что в Екатеринбурге произошел конфликт в маршрутном автобусе, в результате которого водитель с сыном-кондуктором похитили одного из пассажиров и увезли в неизвестном направлении. О случившемся сообщил очевидец произошедшего. Он передал правоохранительным органам видеозапись инцидента.

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