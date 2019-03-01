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Водитель автобуса забыл зарядить валидатор и наказал детей-пассажиров

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В Хабаровске водитель автобуса выгнал из салона детей, которые не смогли оплатить проезд с помощью карточек из-за неисправного валидатора. Об инциденте сообщается на сайте городской администрации.

«Проезд пассажира в таком случае оплачивает сам владелец маршрута, — заявил мэр города Сергей Кравчук. — Речь здесь идет о здоровье и безопасности детей. Кроме того, водители забывают, что снять детей с рейса они могут исключительно в присутствии сотрудников полиции и родителей».

В городе провели совещание по факту произошедшего, по итогам которого перевозчиков обязали разместить в салонах автобусов объявления, что пассажиры имеют право на бесплатный проезд в случае неисправности валидатора.

Водителя, требовавшего от пассажиров расплачиваться только наличными средствами, уволили, а руководитель компании-перевозчика извинился перед пострадавшими и заявил о готовности компенсировать причиненный им ущерб.

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