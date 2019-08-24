В Британии захотели заменить доллар новой резервной валютой

Доллар в нынешней ситуации оказывает дестабилизирующее влияние на мировую экономику, заявил глава Банка Англии Марк Карни. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам Карни, главам финансовых структур по всему миру следует задуматься о создании резервной валюты, так как доминирование доллара несет риск мировой финансовой системе. Он пояснил, что ситуация в мировой экономике стала напоминать события начала 1970-х годов, когда рухнула Бреттон-Вудская система. Тогда денежные расчеты «основывались на жесткой привязке тройской унции золота к доллару США», напомнил глава британского регулятора.

В июле аналитик инвестиционного банка JP Morgan Chase Крейг Коэн заявил о том, что доллар в обозримом будущем может утратить статус мировой резервной валюты, что приведет к ослаблению американской валюты в среднесрочной перспективе. Причиной утраты долларом своего статуса может стать то, что драйвер мирового экономического роста сместился в сторону Азии.

Бреттон-Вудская система — международная система организации денежных отношений и торговых расчетов, установленная в результате Бреттон-Вудской конференции 1944 года. Суть состояла в том, что курс доллара был зафиксирован по отношению к золоту, а все остальные валюты привязывались уже к самому доллару. Изменения курсов были допустимы только в случаях единовременной девальвации или ревальвации. В 1971—1978 годах Бреттон-Вудскую систему сменила Ямайская валютная система, основанная на свободной торговле валютой (свободной конвертации валют).

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