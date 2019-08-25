Российская молодежь стала активнее участвовать в праздновании Дня флага

Молодежь проявляет все больше активности в мероприятиях, посвященных празднованию Дня флага России. Об этом заявила руководительница образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, сообщает ТАСС.

По ее словам, молодые люди не только присоединяются к существующим форматам праздника, они активно участвуют в креативном процессе, наполняют День флага новыми смыслами и современными трактовками.

Шмелева отметила, что праздник объединил людей всех возрастов, профессий и социальных слоев, и это важный индикатор единства и поступательного движения страны в будущее. Она также напомнила, что по всей стране проходят творческие фестивали, выставки, конкурсы, ведется большая социальная и благотворительная работа — все это приурочено к празднованию Дню флага.

В этом году государственному символу России исполняется 350 лет. Первый поход под трехцветным знаменем совершил военный корабль «Орел» в 1669 году во времена правления царя Алексея Михайловича. Корабельный флаг фрегата, который обеспечивал безопасность торгового мореплавания в Каспийском море, стал прародителем современного российского триколора.

22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР утвердил в качестве государственного символа исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос. С тех пор в этот день в России отмечают День государственного флага.

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