На празднование Дня флага в Москве пришли 100 тысяч человек

Более ста тысяч человек посетили митинг-концерт, посвященный Дню российского флага, на проспекте Академика Сахарова в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

По данным агентства «Москва», в митинге-концерте принимают участие российские музыканты — Филипп Киркоров, Светлана Сурганова, Natan, Клава Кока и другие, а также известные спортсмены, общественные деятели, ученые, Герои России и Советского Союза. Инициаторами мероприятия выступили московское отделение «Российского союза ветеранов Афганистана» и Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области.

Ранее 24 августа сообщалось, что участники митинга-концерта развернули полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских городов и общественных организаций. На полотне читалось слово «Россия», сложенное из цветов триколора. После этого пришедшие развернули флаг России из бело-сине-красных полотен.

Празднование Дня флага продолжится в Москве и в воскресенье, 25 августа. На этот день запланированы бесплатные мастер-классы, участники которых смогут освоить различные художественные техники, создать авторские принты для футболок, научиться петь или даже собрать с друзьями собственную рок-группу.

В этом году государственному символу России исполняется 350 лет. Первый поход под трехцветным знаменем совершил военный корабль «Орел» в 1669 году во времена правления царя Алексея Михайловича. Корабельный флаг фрегата, который обеспечивал безопасность торгового мореплавания в Каспийском море, стал прародителем современного российского триколора. 22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР утвердил в качестве государственного символа исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос. С тех пор в этот день в России отмечают День государственного флага.

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