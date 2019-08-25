США договорились торговать с Японией по-новому

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении основных договоренностей по торговле с Японией. Об этом сообщает Reuters.

«Мы работали над сделкой с Японией долгое время. И мы принципиально договорились. Это миллиарды и миллиарды долларов… Возможно, мы подпишем его где-то в районе Генеральной ассамблеи ООН (открывается 17 сентября — прим. Ленты.ру)», — подчеркнул американский лидер.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер отметил, что новые договоренности откроют рынок для товаров более чем на семь миллиардов долларов. По его словам, новые правила затронут как цифровой, так и сельскохозяйственный сектор. В частности, из США будут налажены поставки пшеницы, свинины и вина.

В июне источники Bloomberg сообщили, что Трамп раздумывает о прекращении договора с Японией о безопасности. Отмечалось, что президент США считает существующее соглашение несправедливым по отношению к его стране, так как оно предусматривает односторонние обязательства со стороны США в случае нападения на Японию.

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