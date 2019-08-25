Пьяный россиянин раздал стриптизершам 80 тысяч евро и пожаловался на кражу

Уроженец Екатеринбурга по имени Алексей, будучи пьяным, раздал 80 тысяч евро (около 5,9 миллиона рублей) на чаевые стриптизершам и угостил выпивкой незнакомцев, после чего пожаловался на кражу денег в полицию. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Мужчина оказался в Москве после поездки в Дубай, где он работает директором одной из компаний. Он ездил за границу, чтобы устроить детей в школу. Алексей утверждал, что как-то внезапно оказался в ночном клубе с кейсом полных денег. Он пригласил несколько девушек в номер, положил 80 тысяч евро и 10 тысяч долларов в сейф и уснул, а наутро не обнаружил денег.

Полиция выяснила, что мужчина сам раздал свои деньги. Так, одной из стриптизерш, у которой был день рождения, он подарил 2,5 миллиона рублей. Он также угостил выпивкой незнакомцев и оставил горничной в номере 500 евро чаевых.

Алексей попросил всех вернуть ему деньги, стриптизерши это сделали, и у мужчины не осталось претензий.

Ранее россиянин заставил полицейских проверить на минирование 256 детских садов в Москве, однако сообщения оказались ложными. Мужчину задержали, на допросе он сказал, что разозлился на полицейских, но не помнит, что говорил, потому что был очень пьян.

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