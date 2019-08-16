Россиянин заставил полицейских обыскать 256 детских садов

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В Москве задержали мужчину по подозрению в ложном минировании, после звонка которого были обследованы 256 детских садов. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель столичного управления МВД Юрий Титов.

По его словам, неизвестный позвонил в полицию и сообщил о минировании дошкольного учреждения. Оперативные службы были незамедлительно направлены по детским садам Северо-Восточного округа Москвы. В ходе обследования предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было.

Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 48-летний приезжий. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

На допросе мужчина заявил, что у него не было намерений взорвать детский сад. По его словам, он разозлился на полицейских, которые его часто забирали в отдел «ни за что», поэтому он решил подшутить на ними.

«Они частенько забирали меня, последний раз пил пиво, не ругался. Я был на них злой, вот я хотел пошутить. Нет у меня ничего, я даже нож с собой не таскаю. Я не помню, что говорил, был очень пьяный. Больше этого не повторится», — заявил задержанный.

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