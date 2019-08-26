Раскрыта причина смертельного ДТП с режиссером Игорем Хомским

Авария с участием режиссера Игоря Хомского произошла из-за того, что кинематографист вдвое превысил скорость и не справился с управлением. Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 26 августа.

Отмечается, что Хомский разогнал каршеринговый автомобиль до скорости 120 километров в час, наехал на бордюрный камень и протаранил грузовой автомобиль МАЗ. Режиссер скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Его тело из смятой машины извлекли спасатели.

Сотрудники правоохранительных органов проведут экспертизу на наличие алкоголя или запрещенных веществ в крови Хомского.

Авария произошла рано утром 25 августа в Юрьевском переулке в Москве. Момент столкновения автомобиля с грузовиком попал на видео.

Хомскому было 42 года. Он выступил режиссером сериала «Закон каменных джунглей» и фильма «Неоконченный урок».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!