Момент смертельного ДТП с режиссером «Закона каменных джунглей» попал на видео

Mash / Telegram

Момент столкновения автомобиля, за рулем которого находился режиссер Игорь Хомский, с грузовиком попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что фура припаркована у обочины дороги. В какой-то момент сзади в нее влетает каршеринговая машина.

Ранее было опубликовано видео с места ДТП, в котором погиб Хомский. Судя по записи, передняя часть и крыша автомобиля режиссера от удара получили сильные повреждения.

Авария произошла рано утром на Юрьевском переулке в Москве. Игорь Хомский скончался на месте.

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