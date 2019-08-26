В Москве задержали пытавшегося провезти пакет с порошком чеченского прокурора

​​В московском аэропорту Внуково задержали зампрокурора Шатойского района Чечни Дениса Хучиева. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, при себе у мужчины, планировавшего вылететь в Назрань, был небольшой пластиковый пакет с неизвестным порошком. Вещество обнаружили сотрудники Службы авиационной безопасности во время досмотра при входе в аэропорт. Также на подозрительный груз отреагировала служебная собака, отмечает Baza.

Задержанный утверждает, что в пакете — лекарства для онкобольных, которые его попросили доставить в Чечню. При этом Хучиев затруднился ответить, какие именно вещества он пытался провезти. В настоящий момент полиция ждет сотрудников Следственного комитета России (СКР), которые могут допросить прокурора. Сотрудники МВД таких полномочий не имеют.

Денис Хучиев родился в 1981 году в селе Ачхой-Мартан Чечено-Ингушской АССР. До 2014 года работал в СКР на должности старшего следователя. В марте прошлого года назначен заместителем прокурора Шатойского района Чечни. Денис Хучиев является родным братом главы правительства республики Муслима Хучиева.

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