В Госдуме оценили ссору Трампа с лидерами G7 из-за России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал ссору президента США Дональда Трампа с коллегами по «Группе семи» (G7) из-за России на саммите во Франции. Об этом сообщает ФАН в понедельник, 26 августа.

По его мнению, инцидент на саммите больше связан с отношением к Трампу в Европе. Парламентарий считает, что европейские лидеры опасаются напористости Трампа, но в целом они не против возвращения России в G7. «В пользу этого говорит тот факт, что инициатором поднятия этого вопроса на саммите был французский лидер [Эммануэль] Макрон. Но при этом в Европе хотели бы для начала обсудить условия российского возвращения», — отметил депутат.

России не следует возвращаться «по первому зову», необходимо добиться ослабления санкционного давления, полагает Морозов.

25 августа газета The Guardian сообщила, что Дональд Трамп поссорился с лидерами стран-участниц G7, которые отвергли аргументы Трампа в пользу возвращения РФ. Американский президент отметил, что присутствие России необходимо для обсуждения таких вопросов, как Иран, Сирия и КНДР.

Между тем, по данным газеты, лидеры G7 не против усиления координации с Россией.

Формат G8 перестал существовать в 2014 году после вхождения Крыма в состав РФ.

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