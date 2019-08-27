Фермер нарядил коров в форму советских солдат и возмутил россиян

Vdrebezgi32 Коломейцев / YouTube

На ежегодной Свенской ярмарке в Брянске владелец компании ООО «Молочное» нарядил коров в форму советских солдат. Видеозапись с животными опубликовал на YouTube местный блогер Александр Коломейцев.

На записи видно, что на коров надеты шапки с красными звездами и кители. На голову одной из них прикрепили парик, надев сверху пилотку. Опрошенные Коломейцевым посетители ярмарки по-разному отреагировали на переодетых коров. Некоторые назвали это патриотизмом, кому-то наряд показался ненормальным. Сам блогер назвал ситуацию «скотским патриотизмом» и выразил неодобрение.

Директор ООО «Молочное» Сергей Федотов рассказал телеканалу «360», что коровы и все животноводство помогали партизанам прожить во время Великой Отечественной войны и кормили население. «Если бы не коровы, у нас бы погибли многие люди, которым нечего было есть», — заявил предприниматель. Он отметил, что перед выставкой согласовал внешний вид коров.

Материалы по теме «Все вело к третьей мировой» Самая дерзкая военная операция 90-х: бросок на Приштину в воспоминаниях очевидцев

Брянские власти не смогли подтвердить информацию о согласовании. В администрации Брянска заявили, что такого не видели, и добавили, что Брянск не показывал на выставке животных. В департаменте сельского хозяйства сказали, что нарядить коров решили сами участники, и отметили, что разберутся в ситуации. Там добавили, что никто из 120 тысяч посетителей ярмарки не жаловался на форму. Руководитель фракции КПРФ Брянской областной думы Степан Понасов также пообещал разобраться с этим вопросом.

В пресс-службе правительства области сообщили, что это было частное предприятие. Начальница отдела пресс-службы правительства Брянской области Галина Протченко возмутилась нарядом коров. «То, что пилотки приделали, это, конечно, кощунство! Такой жуткий креативщик. Лучше бы они не креативили. Коров они хорошо разводят, но...» — сказала Протченко.

В 2013 году в Брянске ООО «Царь-Мясо» представило на Свенской ярмарке композицию из трех копченых поросят, одетых в форму партизан. «Каждый год наши технологи готовят разные композиции. В этом году это три поросенка, три партизана», — сказала представительница предприятия. ФАС завела в отношении ООО «Царь-Мясо» дело из-за нарушения закона «О рекламе», главного маркетолога предприятия оштрафовали на 20 тысяч рублей. Владелец «Царь-Мяса» Мухтар Бадырханов, член «Единой России», извинился за композицию и высказывание сотрудницы. Он получил партийное взыскание в виде предупреждения, его полномочия приостановили.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru