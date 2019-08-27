Бой самых злобных крокодилов Австралии попал на видео

В Австралии на Северной территории туристы запечатлели на видео схватку двух крокодилов. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах, снятых во время прогулки по реке Аделаида, видно, как шестиметрового крокодила по кличке Доминатор (Dominator) дразнят приманкой. Он безуспешно пытается схватить добычу, после чего к нему приближается второй крокодил Брут (Brutus) длиной в 5,5 метра.

Рептилия кусает Доминатора за хвост и начинает схватку. Пресмыкающиеся несколько раз набрасываются на друг друга и уплывают.

По словам очевидца, это не первое столкновение животных. Брут и Доминатор считаются самыми крупными и мощными обитателями реки, поэтому он не исключает, что в дальнейшем они снова могут напасть друг на друга. В первый раз схватку начал Доминатор, более молодой самец.

Издание Daily Mail называет Доминатора и Брута «самыми злобными крокодилами Австралии».

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