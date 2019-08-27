Суд рассказал о роли России в смерти Магнитского

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел, что российские власти нарушили право юриста Сергея Магнитского на жизнь. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на его сайте.

В постановлении указывается, что статья 2 Европейской конвенции по правам человека была нарушена по части неоказания должной медицинской помощи, пока мужчина находился в заключении, а также неэффективного расследования обстоятельств его смерти.

Суд также решил, что была «нарушена статья 3 Европейской конвенции по правам человека (запрещение пыток) в связи с условиями содержания Магнитского под стражей». Кроме того, нарушались также право юриста на свободу и личную неприкосновенность, говорится в сообщении.

В результате ЕСПЧ обязал Россию выплатить заявителям — вдове и матери мужчины — компенсацию в 34 тысячи евро.

Магнитского арестовали в 2008 году. Ему было предъявлено обвинение в соучастии в уклонении от уплаты налогов в рамках уголовного дела против фонда Hermitage Capital Management. В 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская Тишина», пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс.

Юрист утверждал, что раскрыл схему мошенничества при возврате НДС, с помощью которой из российского бюджета было похищено около 5,4 миллиарда рублей. Коллеги Магнитского считают, что его заключили под стражу и не оказывали достаточной медицинской помощи из-за того, что он изобличил сотрудников правоохранительной системы.

В США в его честь назвали принятый в 2012 году закон, который подразумевает санкции для россиян, предположительно, причастных к нарушению прав человека. При этом имена тех, в отношении кого вводятся ограничительные меры, обнародуются.

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