Раскрыты имена палачей мирных жителей в годы войны

Управление ФСБ по Новгородской области обнародовало список карателей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 27 августа.

Руководитель отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по области Сергей Килессо допустил, что некоторые палачи еще могут быть живы. Он уточнил, что карательные отряды действовали по приказу немецкого командования о создании в этом районе зоны, свободной от сочувствующих советской власти.

Всего в списке приводятся 19 имен, все — уроженцы или жители Латвийской ССР. Информации о том, понесли ли каратели наказание, нет.

В мае Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области в период с 1941 по 1943 годы. К настоящему моменту на территории деревни Жестяная Горка и селе Черное были эксгумированы около 500 останков. Однако следователи полагают, что жертв может быть порядка пяти тысяч.

По словам историка Дмитрия Асташкина, каратели расстреливали мирное население почти каждый день, причем убивали даже женщин и детей. «На допросах подвергали истязаниям. Крики жертв слышали в деревне», — приводит он показания очевидцев.

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