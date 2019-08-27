Путешествия
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Суд рассказал о роли России в смерти Магнитского
Фотограф в подробностях рассказал о голой фотосессии Мэрилин Монро
Фанат Тактарова захотел фото с кумиром и поплатился
Российские полицейские раскрыли убийство из 1990-х
Петру Мамонову назначили еще одну операцию
Татарстан отказался праздновать освобождение русских земель от ордынского ига
Женщина потратила полтора фунта и обеспечила себя на ближайшие 30 лет
Кремль опроверг получение приглашения на G7 от Трампа
Адвокат рассказал о препятствиях для российско-украинского обмена
Новости партнеров

Раскрыты причины опозданий россиян на самолеты

Перейти в «Мою Ленту»

Сервис «Туту.ру» опросил более трех тысяч путешественников и выяснил, по какой причине они чаще всего опаздывали на рейс. О результатах исследования сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 27 августа.

Большинство (около 70 процентов) заявили, что никогда не пропускали свой самолет. Однако треть респондентов все же признались, что им приходилось попадать в такую ситуацию. Некоторые (13 процентов) ответили, что неправильно рассчитали время на дорогу до аэропорта, шесть процентов опаздывали из-за задержки другого самолета в стыковочном маршруте, а три процента теряли счет времени в Duty Free.

Пять процентов пропускали свои рейсы из-за того, что заблудились в аэропорту. Им не удалось вовремя пройти на посадку. Три процента опрошенных путали дату или время вылета, еще три — просыпали.

В июле самыми распространенными причинами опозданий на самолеты были пробки, ремонт дороги или ДТП. При этом 28 процентов опрошенных пропускали свой вылет из-за того, что проспали и, как следствие, поздно выехали из дома. Внезапные проблемы со здоровьем помешали 19 процентам респондентов, а еще семь процентов назвали причиной опозданий неотложные дела.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы самые распространенные причины опозданий на самолеты
Авиакомпания бросила больного ребенка на полу аэропорта из-за опоздания
Опоздавшая на рейс пассажирка разгромила стойку в аэропорту
Путешествия
Путешествия00:0324 августа

Так, Блед

Человеческая рыбка, зловещие пещеры и гибаница. Зачем россиянам ехать в Словению?
10:30Сегодня

Российских пилотов захотели научить летать после авиакатастрофы в Шереметьево

10:16Сегодня

Любимый курорт россиян установил рекорд

05:22Сегодня

Затянутую в бассейн юную россиянку отказались перевозить домой

Путешествия00:0622 августа

«Что делать, если встретим львов? Молиться!»

Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
20:3826 августа

Определены любимые отпускные страны россиян

18:5226 августа

Пилот потерял сознание в небе

19:2326 августа

Пьяная пенсионерка упала с палубы теплохода в Москве

Путешествия00:0619 августа

«Скорее всего за нами следят»

Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
17:4226 августа

Сотрудница российского аэропорта попыталась зайцем улететь на море и попалась

17:1626 августа

Названы самые дешевые отели в России

16:1826 августа

Россияне на надувной лодке случайно нарушили границу Финляндии и попались

Россия
Раскрыты имена палачей мирных жителей в годы войны
«Ребят посадят, а следователи получат медали»
Наркотики, обман и пытки: как горстку людей связали в запрещенную террористическую «Сеть»
Владивосток затопило
Время страха
Самый страшный год в истории России: 15 лет назад страна столкнулась с небывалым террором
Россияне стали чаще болеть сахарным диабетом
Врачи бросили умирающую роженицу в операционной и сбежали
Обычная операция, кровотечение и смерть: почему медики не спасли 24-летнюю россиянку
Россияне массово отравились в ресторанах
Все материалы
Мир
Заключенный в США «сменит пол» за счет государства
Сжигая кресты
Они закатывают вечеринки в честь Гитлера и мечтают о своей Америке: как живут нацисты США
Суд рассказал о роли России в смерти Магнитского
«Там можно найти пришельцев»
 
Россия раскрыла причину недопуска в страну американского сенатора
Большой китайский брат
Как устроена самая мощная в мире система тотального контроля за населением
Американец угнал полицейскую машину и устроил смертельное ДТП
Все материалы
Бывший СССР
Украина устроила в Донбассе обстрел из танков
«Кому-то расскажешь — перережу глотку»
Сотни женщин в Армении рассказали о насилии и инцесте. Теперь их травят даже политики
В Донбассе применили запрещенное оружие
Петр ПорошенкоТруба зовет
Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США
На Украине рассказали о заходе своего военного корабля в зону российских учений
Мова против русского
Как русский язык на Украине стал главной угрозой правлению Зеленского
Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов
Все материалы
Экономика
Назван лучший чернослив в России
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
Чиновники отказались от суперкаров и роскошных отелей
Проект подводного железнодорожного тоннеля между Хельсинки и ТаллиномГлубоко копнули
Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
Трамп нашел выход в экономической теории заговора
Нерест в обход бюджета
Как рыбный магнат Виталий Орлов уходил от партнеров и налогов
В России решили судиться с Boeing
Все материалы
Силовые структуры
Российские полицейские раскрыли убийство из 1990-х
«Я тебя застрелю, закрой рот»
Российские полицейские выступили против беспредела начальников. Им грозили убийством
Вора в законе избили за дерзость перед главным авторитетом Азербайджана
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский офицер утонул при задержании браконьеров
Замкнутый круг
 
Театральный режиссер рассказал об избиении полицейскими
Все материалы
Наука и техника
Робот Федор извинился за долгий путь до МКС
Куда уж больше!
Samsung выпустила огромный телефон за 90 тысяч рублей. Кому он нужен?
В России открестились от сломавшейся на МКС аппаратуры
Роскосмос спасает «Союз МС-14» с роботом Федором
Космический корабль не смог пристыковаться к МКС с первого раза
Россия начала готовиться к отправке космонавтов на Луну
Новая гонка вооружений
Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
«Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС
Все материалы
Спорт
Российский хоккеист «гениально» забросил шайбу без броска
US Open-2019. Серена Уильямс и Мария Шарапова«Она меня ненавидит»
Серена Уильямс разгромила Шарапову на US Open. Она побеждает россиянку уже 15 лет
Шарапова назвала причину поражения от Серены Уильямс
Красные идут
Лидерство «Ливерпуля», обидное поражение МЮ и первая победа «Челси» — главные события тура АПЛ
Жена бывшего футболиста уличила его в жизни с проституткой-наркоманкой
Майк Тайсон«У нас будет аквапарк и самая длинная ленивая река»
Майк Тайсон — фанат марихуаны. Он строит свой наркотический «Диснейленд»
Аргентинский футболист отвергнет уговоры и откажется от переезда в Россию
Все материалы
Культура
Фотограф в подробностях рассказал о голой фотосессии Мэрилин Монро
Гражданин Икс
Ковбой, гей, рекордсмен чартов: кто такой рэпер Lil Nas X и почему он завоевал мир
Петру Мамонову назначили еще одну операцию
Snoh AalegraГлавная новая музыка
Безумные летние танцы, грациозный неосоул и интимные истории от Shura
Объявлен самый популярный российский фильм XXI века
«По лицам здоровых мужиков текут черные слезы»
Она стала очевидцем самого страшного теракта в истории страны и написала книгу о Беслане
Названы лучшие певица, песня и видеоклип года
Все материалы
Интернет и СМИ
Китаец прикурил от горящего пальца и заставил фанатов опасаться за свою жизнь
«От просмотра начинает тошнить»
Эта семья дружно рыгала и толстела на потеху публике. Телешоу превратило их жизнь в кошмар
Паук ворвался в прямой эфир телеканала и испытал хладнокровие ведущего
Кина не будет
Этот журнал влюбил в себя советскую молодежь, но оказался не нужен в России
За критиками Трампа установили слежку
Фред Роджерс«Унижение людей сводит меня с ума»
50 лет назад ведущий искупался с чернокожим в детском шоу. И стал настоящим революционером
Мать жестоко разыграла детей и довела их до истерики
Все материалы
Ценности
Слова бортпроводника севшего в поле Airbus A321 стали слоганом на одежде
«Матрица повсюду»
Этот культовый фильм навсегда изменил кино. Спустя 20 лет он перевернул мир моды
Дизайнер Изабель Толедо умерла от рака
«Почешите мне пятки»
Обжорство, мужские костюмы и бесконечный праздник: роскошная жизнь императрицы Елизаветы
Ким Кардашьян выбрала новое имя для своего бренда после скандала
Голый шик
Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы
Ким Кардашьян в корсете попала на обложку Vogue
Все материалы
Путешествия
Российских пилотов захотели научить летать после авиакатастрофы в Шереметьево
Так, Блед
Человеческая рыбка, зловещие пещеры и гибаница. Зачем россиянам ехать в Словению?
Любимый курорт россиян установил рекорд
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
Затянутую в бассейн юную россиянку отказались перевозить домой
«Скорее всего за нами следят»
Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
Определены любимые отпускные страны россиян
Все материалы
Из жизни
Женщина потратила полтора фунта и обеспечила себя на ближайшие 30 лет
«Следы вели на Украину, в Мексику и Панаму»
Миллионер убил жену и попался, но сумел сбежать из-под носа полиции с чемоданом денег
Мужчина решил не обижать двух девушек и женился на обеих
Йэн Брейди (справа)«Мурашки бежали по спине, когда я был с ним рядом»
Серийный маньяк годами издевался над детьми. Попав в тюрьму, он нашел новых жертв
Пчелиный рой нашел приют между ягодицами прохожего
«Здесь редко увидишь белую женщину, да еще и с ребенком»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Пошлый подарок свекрови на помолвку смутил возлюбленных
Все материалы
Самые крутые машины московской полиции
Mercedes-AMG GLS 63 и другие поводы завидовать полицейским
Автомобили от люксовых брендов
Как ведущие дома моды и бутиковые фирмы стали частью автомобильной отрасли
Музейная автоклассика в центре Москвы
В Москве открылся самый большой автомузей: вот, что там можно увидеть
Главным дизайнером Koenigsegg стал россиянин. Что он рисует?
Саша Селипанов известен, в частности, как дизайнер Bugatti Chiron. Заглянем в его рисунки!
Умер бывший глава концерна Volkswagen Фердинанд Пиех
В Ингушетии собрали в одну машину ГАЗ-52 и BMW 740
«Мошеннические» автомобили Volkswagen раскупают как горячие пирожки
Все материалы
Дом
Раскрыто местоположение сверхдорогих подмосковных дач
«Москва меня услышит»
Россиянка пять лет борется за право на жилье. Ее все игнорируют
Названы самые желанные районы Санкт-Петербурга
Королевское ложе
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Самый привлекательный район Москвы нашли за МКАД
Солнечный удар
Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть
Российским СИЗО нашли оригинальное применение
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Россияне рассказали о своем отношении к графику работы
К российским предприятиям захотели приставить штатных врачей
Все материалы