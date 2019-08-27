Кремль опроверг получение приглашения на G7 от Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа не направляла официальных приглашений на имя российского лидера Владимира Путина на следующий саммит G7. Об этом в комментарии радиостанции «Говорит Москва» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет. Ничего не поступало», — сказал он.

25 августа Дональд Трамп допустил приглашение своего российского коллеги на следующий саммит G7. Сообщалось также, что американский президент поссорился с лидерами стран-участниц G7 из-за их нежелания вернуть Москву. По мнению Трампа, Россия должна присутствовать при обсуждении вопросов Ирана, Сирии и КНДР.

Комментируя возможное приглашение на саммит «Большой семерки», Песков заверил, что оно будет рассмотрено.

Формат G8 перестал существовать в 2014 году после присоединения Крыма к России.

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