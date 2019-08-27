Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ

В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом заявил бывший спикер парламента, избранный депутат от партии «Европейская солидарность» Андрей Парубий, передает «Интерфакс-Украина».

Парубий указал, что силовики сорвали запланированное тестирование сенсорной кнопки и новой системы для голосования, на введении которой он лично настаивал. Политик заявил, что обыски проходили «без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда», и обвинил новую партию власти — «Слуга народа» — в рейдерстве.

Позже источник в правоохранительных органах пояснил, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о поставках некачественного вычислительного оборудования для системы голосования. Расследование ведет ГБР, сотрудники СБУ обеспечили сопровождение.

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Как указывает агентство, ранее лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявлял, что система сенсорной кнопки, которая не идентифицирует голосующего депутата, а реагирует только на тепло, вызывает вопросы. По его мнению, она может вызвать проблемы при принятии тех или иных решений. Кроме того, система устарела технически.

Разумков также подчеркнул, что в партии власти планируют введение ответственности за неперсональное голосование вплоть до уголовного наказания.

Первое заседание Верховной Рады нового созыва состоится 29 августа. Ранее сообщалось, что «Слуга народа», получившая по итогам выборов монобольшинство в парламенте, все же намерена заключить коалиционное соглашение. Вероятно, она намерена сотрудничать с «Голосом» и «Батькивщиной».

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