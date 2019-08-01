Команда Зеленского сформирует новый Кабмин без «коалициады»

Новое правительство Украины будет сформировано в первые же дни работы Верховной Рады нового созыва. Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус, сообщает «Украинская правда».

«Коалициады не будет. Все будет быстро», — сказал он.

Герус также обратился к партии музыканта Святослава Вакарчука «Голос» и призвал ее еще до первого заседания парламента определиться по вопросу объединения с политической силой Зеленского «Слуга народа». «У нас времени немного, Украине нужны быстрые изменения (...), каждый день будут новые решения», — пообещал он.

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29 июля Герус заявил, что формально в Раде уже есть коалиция — это монобольшинство партии президента Украины. Поэтому все посты в правительстве получат ее представители, оппозиция же сможет рассчитывать лишь на некоторые парламентские комитеты. Сотрудничество с Вакарчуком будет зависеть от позиции его сторонников.

При этом заместитель главы администрации Зеленского Кирилл Тимошенко отмечал, что «Слуга народа» не намерена устраивать диктатуру в парламенте при принятии решений.

Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия Зеленского сможет сформировать однопартийное большинство, получив 254 из 450 мандатов. Первое заседание Рады ожидается в начале сентября.

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