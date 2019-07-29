Партия Зеленского отказалась «переламывать» соперников в Раде

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что даже в условиях наличия у президента партии «Слуга народа» большинства в парламенте она не собирается «устраивать диктатуру» при приятии решений. Его слова приводит «Украинская правда».
«Никто не будет заставлять депутатов в Верховной Раде нажимать кнопки. Мы хотим, чтобы у нас внутри команды были максимальные дискуссии, до потери пульса», — считает он.
Однако Тимошенко считает, что фракции необходима твердая партийная дисциплина для принятия решений после дискуссии внутри команды. При этом он отметил, что «никто не собирается переламывать кого-то».
«Я думаю, что и по шагам Верховной Рады будет видно, что никто не собирается устраивать диктатуру», — подытожил он.
Ранее представитель Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что «Слуга народа» заберет все министерские портфели себе. «Нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю», — сказал Герус.