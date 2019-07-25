Команда Зеленского пригрозила автору провокационного ролика о нем

Полиция Украины возбудила уголовное дело по статье «Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля» в отношении автора ролика, где президента Владимира Зеленского сбивает фура. Об этом команда главы государства сообщила на Facebook.

«Помните провокационное видео с грузовиком, которое разместил у себя на телеграмм-канале экс-президент Порошенко? Уже собрана вся информация относительно обвинений и предполагаемого автора "шедеврального" видео», — говорится в сообщении.

Команда президента заявляет, что «судьба автора будет несладкой», ему грозит до пяти лет лишения или ограничения свободы.

11 апреля штаб Зеленского указал на опубликованный в соцсетях смонтированный ролик, на котором лидера президентской гонки сбивает фура. На видео под названием «У каждого своя дорога» Зеленский идет по улице, затем резко вылетает фура, а после показана «дорожка» из белого вещества (намек на обвинения от конкурента на президентских выборах Петра Порошенко в адрес артиста в употреблении наркотиков — прим. «Ленты.ру»).

Команда Зеленского утверждает, что видео появилось вечером 10 апреля в Telegram-канале «Європейське майбутнє України» («Европейское будущее Украины»). Ссылка на этот канал приходит при регистрации на новом официальном сайте Порошенко euua.org.

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