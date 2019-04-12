Появилось новое видео с Зеленским, грузовиком и белым порошком

Facebook / Бойкот Партии Регионов

В сети распространился новый смонтированный ролик с лидером президентской гонки на Украине Владимиром Зеленским и грузовиком. Видео опубликовано на странице «Бойкот партии регионов» в Facebook.

В ролике грузовик проезжает перед Зеленским, ведущим за собой толпу, а затем на него высыпается белый порошок. «С ним все в порядке», — гласит подпись на первых кадрах. Авторы страницы также добавили к ролику обращение к главе МВД страны Арсену Авакову: «Теперь Аваков доволен?»

Первый смонтированный ролик с Зеленским и грузовиком распространился в сети 11 апреля. На видео под названием «У каждого своя дорога» Зеленский идет по улице, затем резко вылетает фура, а после показана «дорожка» из белого вещества (намек на обвинения в адрес артиста в употреблении наркотиков от действующего президента — прим. «Ленты.ру»).

На кадры указал штаб лидера президентской гонки. По заявлениям «Команды Зеленского», видео появилось вечером 10 апреля в Telegram-канале «Європейське майбутнє України» («Европейское будущее Украины»). Ссылка на этот канал приходит при регистрации на новом официальном сайте президента Украины Петра Порошенко euua.org.

После появления ролика МВД Украины возбудило уголовное дело по статье «Угрозы или насилие в отношении государственного или общественного деятеля».

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