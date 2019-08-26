Партия Зеленского разделит абсолютную власть

Партия президента Украины «Слуга народа», получившая по итогам выборов в Верховную Раду большинство мест, намерена все же создать коалицию в парламенте с другими политическими силами. Об этом рассказал депутат от партии бывшего главы государства «Европейская солидарность» Артур Герасимов, передает «РБК-Украина».

«Мы видим, что идет тесное сотрудничество и перераспределение мнений [между] "Слугой народа", "Голосом" и "Батькивщиной". Сегодня мы увидели это в принятых предыдущих решениях», — заявил он по итогам заседания подготовительной группы.

Прошедшее заседание было посвящено распределению должностей между фракциями. Голосование состоится во вторник, 27 августа.

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Ранее лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков заявлял, что коалиционное соглашение будет подписано на первом заседании Рады, которое состоится 29 августа.

Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Политическая сила президента Владимира Зеленского получила 254 из 450 мандатов, что позволяет ей сформировать однопартийное большинство в парламенте впервые в истории независимой Украины. Помимо партии власти, в парламент также проходят партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос».

Сразу после выборов Зеленский объявил, что «Слуга народа» готова обсуждать сотрудничество с «Голосом». Вакарчук, комментируя это заявление, сказал, что его политическая сила готова к ответственности и должностям, но решение о сотрудничестве будет приниматься по итогам официальных итогов выборов.

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