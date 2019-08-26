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Партия Зеленского разделит абсолютную власть

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Партия президента Украины «Слуга народа», получившая по итогам выборов в Верховную Раду большинство мест, намерена все же создать коалицию в парламенте с другими политическими силами. Об этом рассказал депутат от партии бывшего главы государства «Европейская солидарность» Артур Герасимов, передает «РБК-Украина».

«Мы видим, что идет тесное сотрудничество и перераспределение мнений [между] "Слугой народа", "Голосом" и "Батькивщиной". Сегодня мы увидели это в принятых предыдущих решениях», — заявил он по итогам заседания подготовительной группы.

Прошедшее заседание было посвящено распределению должностей между фракциями. Голосование состоится во вторник, 27 августа.

Ранее лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков заявлял, что коалиционное соглашение будет подписано на первом заседании Рады, которое состоится 29 августа.

Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Политическая сила президента Владимира Зеленского получила 254 из 450 мандатов, что позволяет ей сформировать однопартийное большинство в парламенте впервые в истории независимой Украины. Помимо партии власти, в парламент также проходят партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос».

Сразу после выборов Зеленский объявил, что «Слуга народа» готова обсуждать сотрудничество с «Голосом». Вакарчук, комментируя это заявление, сказал, что его политическая сила готова к ответственности и должностям, но решение о сотрудничестве будет приниматься по итогам официальных итогов выборов.

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