Лидер «Слуги народа» ответил на вопрос о будущей коалиции

Побеждающая на досрочных парламентских выборах партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» пока не рассматривает возможность создания коалиции. Об этом заявил лидер партии Дмитрий Разумков во время брифинга в понедельник, 22 июля, передает издание «Украинская правда».

По словам Разумкова, его партия готова к диалогу с теми силами, которые будут совпадать со «Слугой народа» в идеологических взглядах и в базовом видении развития Украины. Вместе с тем он добавил, что, судя по результатам, «говорить о коалиции, видимо, не приходится».

Он также отверг идею предоставления поста премьер-министра лидеру музыкальной группы «Океан Эльзы» и партии «Голос» Святославу Вакарчуку. «Давайте посмотрим результаты "Голоса" и результаты "Слуги народа". Думаю, в нашей команде достаточно людей, которые могут соответствовать тем вызовам, которые есть в стране. У нас есть по 2-3 человека на каждую должность», — сказал он, не уточняя имена кандидатов.

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Ранее об амбициях Вакарчука занять пост премьера рассказала представитель партии Юлия Клименко. По ее словам, главное условие — формирование кабинета министров на основе «профессиональных технократичных и патриотичных» глав ведомств.

Досрочные выборы в Верховную Раду прошли на Украине 21 июля. Итоговая явка на выборах составила 49,87 процента избирателей. По итогам обработки 60 процентов бюллетеней президентская партия «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 249 из 450 мандатов. Такая ситуация сложилась второй раз за всю историю независимой Украины.

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