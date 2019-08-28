Опубликована предсмертная переписка убитой жены российского депутата

За несколько минут до смерти жена челябинского депутата Азата Зарипова общалась с другом из Новосибирска. Их переписку в среду, 28 августа, публикует портал 74.ru.

Около шести утра, Елена Зарипова написала знакомому, что ее муж вернулся после совместного распития спиртного с друзьями, но вместо того, чтобы зайти в дом — сидит за рулем с оружием. В следующем сообщении женщина понадеялась, что тот уснет в машине.

В свою очередь, друг Зариповой признался, что переживает за нее, но ответа уже не получил.

В беседе с порталом молодой человек заявил, что общался с Зариповой только в интернете. Единственный раз, когда он ее увидел, был на похоронах.

21 августа сообщалось, что в Челябинске депутат городского собрания и главврач местной больницы Азат Зарипов убил свою жену. Между супругами произошел конфликт, во время которого глава семейства достал охотничье ружье и дважды выстрелил в жену. Суд арестовал его на два месяца. В ходе судебного заседания стало известно, что мотивом для убийства стала ревность.

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