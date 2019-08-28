Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Аушев рассказал о переговорах с террористами в Беслане
Вышинский рассказал о поплатившемся за его заключение Порошенко
Борис Джонсон решил остановить работу парламента
Рэпера Mist подстрелили и ограбили на курорте в Португалии
Власти уговорили остаться всех хирургов из больницы Нижнего Тагила
Коломойский нашел решение конфликта в Донбассе
Индия осталась недовольна «Газпромом»
Россия впервые показала Су-57э
Новости партнеров

Очевидцы рассказали о тряске домов и криках после обрушения стены в Новосибирске

Перейти в «Мою Ленту»

Жители Новосибирска, которые видели обрушение стены дома на улице Ударной, сообщили подробности происшествия. По их словам, к ЧП привела нештатная ситуация, возникшая во время строительства: кран начал поднимать бур, а потом «он оторвался и грохнулся». Об этом они сообщили изданию «Ваш город».

«Шум был, мы чуть с балкона не упали. Они [строители] как давай орать, поименно кричать, мужиков по имени звать. Пыль и грязь была столбом», — сообщили местные жители. Они отметили, что строители попытались сами разобрать завалы, достали первого человека со сломанной ногой «в первую же минуту», затем подняли еще двоих за 15 минут, а потом достали первого погибшего.

Еще одна очевидица рассказала телеканалу «Звезда», что когда стена рухнула, «затрясся даже соседний дом». Она также видела, как со стройки выносили человека с наложенной на ногу шиной.

Еще одна местная жительница Евгения Маркова рассказала «НГС.Новости», что в момент обрушения был ужасный грохот и крики. По ее словам, на месте обрушения нельзя было строить или надо было делать это осторожно, так как рядом с местом строительства расположено русло реки. «Вырыли огромный котлован с нарушением всех норм. Потом стали его закапывать и возводить эту стену. <…> Ну и, конечно, все это упало, там такая земля», — рассказала Маркова.

Как рассказал бригадир, рабочие ровняли площадку под бетон. При этом «об укреплении стены вообще речи не было», и ее не сносили, чтобы поставить сверху крышу. В разговоре с НГС он добавил, что не хочет возвращаться на эту стройку.

28 августа в Новосибирске обрушилась стена строящегося здания, под завалами оказалось 12 человек, погибли двое. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 216 УК («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дом затрясся: очевидица рассказала о трагедии в Новосибирске
«Он просто полетел туда»: фото с места обрушения здания в Новосибирске
ЧП на Ударной: под завалами остаются еще 2 человека
В Новосибирске на людей обрушилась стена строящегося здания
Появилось видео с места обрушения стены на рабочих в Новосибирске
Другие материалы рубрики
Россия00:0326 августа

«Ребят посадят, а следователи получат медали»

Наркотики, обман и пытки: как горстку людей связали в запрещенную террористическую «Сеть»
12:47Сегодня

Число погибших при обрушении стены в Новосибирске выросло до трех

13:16Сегодня

Власти уговорили остаться всех хирургов из больницы Нижнего Тагила

13:04Сегодня

В Москве суд отказался от иска против взявшей на митинг ребенка пары

Россия00:0123 августа

«В болоте сидим, чтоб не поджариться»

Эти люди спасают российский лес: репортаж из горящей тайги
12:46Сегодня

Работники дома престарелых бросили пожилого россиянина на полу и ушли

12:12Сегодня

В Крыму оценили условия США по возвращению России в G7

12:05Сегодня

Солдат-срочник погиб под Новосибирском

Россия00:0321 августа

«Я готова была землю грызть, лишь бы добыть это лекарство»

Россиянка сделала все, чтобы спасти дочь от страданий. По закону это оказалось невозможно
11:55Сегодня

Россиянин умер после предложения врачей подождать до операции год

10:57Сегодня

Россиян предупредили о заморозках

11:08Сегодня

В Москве отыскали «черный-черный дом» 

Россия
Число погибших при обрушении стены в Новосибирске выросло до трех
«Ребят посадят, а следователи получат медали»
Наркотики, обман и пытки: как горстку людей связали в запрещенную террористическую «Сеть»
Власти уговорили остаться всех хирургов из больницы Нижнего Тагила
Время страха
Самый страшный год в истории России: 15 лет назад страна столкнулась с небывалым террором
Очевидцы рассказали о тряске домов и криках после обрушения стены в Новосибирске
Врачи бросили умирающую роженицу в операционной и сбежали
Обычная операция, кровотечение и смерть: почему медики не спасли 24-летнюю россиянку
В Москве суд отказался от иска против взявшей на митинг ребенка пары
Все материалы
Мир
Борис Джонсон решил остановить работу парламента
Сжигая кресты
Они закатывают вечеринки в честь Гитлера и мечтают о своей Америке: как живут нацисты США
Видео забитых наркотиками гробов попало в сеть
«Там можно найти пришельцев»
 
Россию и Сирию обвинили в ударе по турецким войскам
Большой китайский брат
Как устроена самая мощная в мире система тотального контроля за населением
Израиль задумал массовое переселение палестинцев
Все материалы
Бывший СССР
Вышинский рассказал о поплатившемся за его заключение Порошенко
Кирилл ВышинскийУкраинский суд освободил Кирилла Вышинского
Обвинения не сняты, но российский журналист намерен доказать свою невиновность
Коломойский нашел решение конфликта в Донбассе
«Они считают, что у них тоже получится»
Оппозиция готова взять власть в Абхазии. Как это изменит страну и ее отношения с Россией?
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
«Кому-то расскажешь — перережу глотку»
Сотни женщин в Армении рассказали о насилии и инцесте. Теперь их травят даже политики
В Донецке появилась площадь Александра Захарченко
Все материалы
Экономика
Россиян задумали лишить здоровых продуктов
Вверх дном
Мировая экономика сходит с ума. Почему она больше не будет прежней?
Названы богатейшие семьи России
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
МВД одобрило идею блокировать деньги россиян
Проект подводного железнодорожного тоннеля между Хельсинки и ТаллиномГлубоко копнули
Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
Госзаказчиков обяжут покупать российские товары
Все материалы
Силовые структуры
Умер создавший зону «Белый лебедь» и сломивший 130 воров в законе генерал
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Юная спортсменка заявила, что патрульные угрозами заставили ее заняться сексом
Угнавшего самолет россиянина отправили в психбольницу
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Обвиняемый в терроризме генерал Следственного комитета перенес инфаркт в СИЗО
«Я тебя застрелю, закрой рот»
Российские полицейские выступили против беспредела начальников. Им грозили убийством
Появилась версия обвиняемых по делу о надругательстве над волейболисткой
Все материалы
Наука и техника
Российские «Альтиусы» захотели направить к границам США
Куда уж больше!
Samsung выпустила огромный телефон за 90 тысяч рублей. Кому он нужен?
Ядерную систему «Борей» — «Булава» назвали неготовой
Роскосмос спасает «Союз МС-14» с роботом Федором
Космический корабль не смог пристыковаться к МКС с первого раза
В Китае назвали условие покупки Су-57
Новая гонка вооружений
Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
Секретный корабль-убийца США поставил новый рекорд
Все материалы
Спорт
В России испугались ужесточения наказаний за допинг
US Open-2019. Серена Уильямс и Мария Шарапова«Она меня ненавидит»
Серена Уильямс разгромила Шарапову на US Open. Она побеждает россиянку уже 15 лет
Порье представил победу над Нурмагомедовым и выбрал следующую жертву
Красные идут
Лидерство «Ливерпуля», обидное поражение МЮ и первая победа «Челси» — главные события тура АПЛ
Женщина трижды повалила мужчину-соперника и восхитила комментатора UFC
Майк Тайсон«У нас будет аквапарк и самая длинная ленивая река»
Майк Тайсон — фанат марихуаны. Он строит свой наркотический «Диснейленд»
Ибрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Все материалы
Культура
Рэпера Mist подстрелили и ограбили на курорте в Португалии
«Опыта у меня нет. Выпиваю, но редко»
Как 18-летний МС Сенечка делает самый добрый рэп
Волочкова сравнила свой мангал с вечным огнем
Гражданин Икс
Ковбой, гей, рекордсмен чартов: кто такой рэпер Lil Nas X и почему он завоевал мир
Диснеевская актриса Белла Торн раскрыла свои пристрастия в порно
Snoh AalegraГлавная новая музыка
Безумные летние танцы, грациозный неосоул и интимные истории от Shura
Билли Айлиш прилетела в Россию и проспала премию MTV
Все материалы
Интернет и СМИ
Телеведущая назвала темнокожего коллегу похожим на животное и разъярила зрителей
«От просмотра начинает тошнить»
Эта семья дружно рыгала и толстела на потеху публике. Телешоу превратило их жизнь в кошмар
Врач бросила медицину и сделала головокружительную карьеру в порно
Кина не будет
Этот журнал влюбил в себя советскую молодежь, но оказался не нужен в России
Друзь сбил велосипедиста
Фред Роджерс«Унижение людей сводит меня с ума»
50 лет назад ведущий искупался с чернокожим в детском шоу. И стал настоящим революционером
Звезда реалити-шоу ослепла на один глаз из-за пробки от шампанского
Все материалы
Ценности
Пожилая модель снялась в бикини 40-летней давности и поделилась ощущениями
«Матрица повсюду»
Этот культовый фильм навсегда изменил кино. Спустя 20 лет он перевернул мир моды
Пришедший в женском платье и туфлях на премию MTV мужчина восхитил пользователей
«Почешите мне пятки»
Обжорство, мужские костюмы и бесконечный праздник: роскошная жизнь императрицы Елизаветы
Протестированы самые дешевые свадебные платья
Голый шик
Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы
Фанаты пожалели самую тучную в мире модель под ее откровенным снимком
Все материалы
Путешествия
Кейт Миддлтон снова сэкономила из-за расточительности Меган Маркл
«Что ты будешь есть, раз у тебя закончились деньги?»
Как россиянин добрался до Замбии и увидел счастье и смерть
Объяснена популярность Крыма у украинских туристов
Так, Блед
Человеческая рыбка, зловещие пещеры и гибаница. Зачем россиянам ехать в Словению?
В аэропортах задумали снять запрет на провоз жидкостей
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
Россиянам вернули Шри-Ланку
Все материалы
Из жизни
Разъяренный слон изувечил непослушного велосипедиста
Дочь самурая
История наследницы древнего японского клана, которая перебралась в Россию
Автомобиль грабителя угнали в разгар ограбления
«Следы вели на Украину, в Мексику и Панаму»
Миллионер убил жену и попался, но сумел сбежать из-под носа полиции с чемоданом денег
Мужчина пережил удар молнии и умер при попытке лечения коровьим навозом
Йэн Брейди (справа)«Мурашки бежали по спине, когда я был с ним рядом»
Серийный маньяк годами издевался над детьми. Попав в тюрьму, он нашел новых жертв
Женщина помогла подруге и неожиданно разбогатела
Все материалы
Всё о новом Mercedes-Benz GLE Coupe и его AMG-версии
Самые важные и интересные факты о самом большом купе-кроссовере из Штутгарта
Самые крутые машины московской полиции
Mercedes-AMG GLS 63 и другие поводы завидовать полицейским
Автомобили от люксовых брендов
Как ведущие дома моды и бутиковые фирмы стали частью автомобильной отрасли
Музейная автоклассика в центре Москвы
В Москве открылся самый большой автомузей: вот, что там можно увидеть
BMW X6 выкрасили в «самый черный в мире цвет»
Hyundai захотела купить российский завод General Motors
Названы сроки появления в России нового Mercedes-Benz GLE Coupe
Все материалы
Дом
Украинцы начали скупать российское жилье
«Москва меня услышит»
Россиянка пять лет борется за право на жилье. Ее все игнорируют
Раскрыты условия бесплатной аренды жилья в Москве
Королевское ложе
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Россияне полюбили коммунальный быт
Солнечный удар
Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть
Жерар Депардье стал землевладельцем в Белоруссии
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Российским читателям облегчили жизнь
Объявился один из лидеров по развитию экологии в России
Все материалы