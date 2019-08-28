Очевидцы рассказали о тряске домов и криках после обрушения стены в Новосибирске

Жители Новосибирска, которые видели обрушение стены дома на улице Ударной, сообщили подробности происшествия. По их словам, к ЧП привела нештатная ситуация, возникшая во время строительства: кран начал поднимать бур, а потом «он оторвался и грохнулся». Об этом они сообщили изданию «Ваш город».
«Шум был, мы чуть с балкона не упали. Они [строители] как давай орать, поименно кричать, мужиков по имени звать. Пыль и грязь была столбом», — сообщили местные жители. Они отметили, что строители попытались сами разобрать завалы, достали первого человека со сломанной ногой «в первую же минуту», затем подняли еще двоих за 15 минут, а потом достали первого погибшего.
Еще одна очевидица рассказала телеканалу «Звезда», что когда стена рухнула, «затрясся даже соседний дом». Она также видела, как со стройки выносили человека с наложенной на ногу шиной.
Еще одна местная жительница Евгения Маркова рассказала «НГС.Новости», что в момент обрушения был ужасный грохот и крики. По ее словам, на месте обрушения нельзя было строить или надо было делать это осторожно, так как рядом с местом строительства расположено русло реки. «Вырыли огромный котлован с нарушением всех норм. Потом стали его закапывать и возводить эту стену. <…> Ну и, конечно, все это упало, там такая земля», — рассказала Маркова.
Как рассказал бригадир, рабочие ровняли площадку под бетон. При этом «об укреплении стены вообще речи не было», и ее не сносили, чтобы поставить сверху крышу. В разговоре с НГС он добавил, что не хочет возвращаться на эту стройку.
28 августа в Новосибирске обрушилась стена строящегося здания, под завалами оказалось 12 человек, погибли двое. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 216 УК («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).