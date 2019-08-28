Подмосковье сохранит лидерство в производстве грибов

Грибную ферму в городском округе Электросталь планируют построить до конца года, позволит сохранить Подмосковью лидерство в производстве грибов в стране, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО.

«Мы на сегодняшний день являемся лидером в производстве грибов в стране. Нам очень важно не потерять темпы, и такой объект, который открывается здесь в Электростали, он, конечно, позволит сохранить лидерство и выведет нашу отрасль производства грибов на новый уровень», — сказал он.

По его словам, инвестиции в проект составили около двух миллиардов рублей. При строительстве будут использованы современные технологии, подчеркнул министр.

Кроме того, близлежащая территория также благоустраивается: там построят теплицы для выращивания овощей и ягод.