Опубликованы дневники сотрудника НКВД о Сталине и пытках

В Белоруссии вышла книга «Дневники сотрудника НКВД: документальное разоблачение сталинизма», основанная на воспоминаниях ветерана советских органов госбезопасности Иосифа Ятчени. Выдержки из мемуаров публикует Deutsche Welle.

В своих дневниках Ятченя, служивший сперва в милиции, а затем в НКВД, писал, что после своего ареста 1 ноября 1937 года попал в тюрьму наркомата в Минске, где оказался в «конвейере». «В течение пяти суток не разрешали присесть, не давали пить, есть, спать. Переминаясь с одной ноги на другую, наконец, я не устоял и упал в обморок. <...> подняли, посадили за стол, дали глоток воды и ручку с пером, указывая место, где подписать протокол», — вспоминал он.

По словам Ятчени, он понимал, что его единственным шансом выжить был отказ от подписания протокола. «Вы не знаете, что такое подниматься каждое утро и ждать, что сегодня тебя убьют», — писал чекист. Спустя год после ареста его освободили.

Также он рассуждал в дневниках о цели репрессий в СССР. По его мнению, благодаря этим методам генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин пытался снять с себя ответственность за голод и тяжелое экономическое положение страны в целом. Согласно его воспоминаниям, агенты НКВД докладывали, что граждане во всем винили Сталина и систему колхозов, и тогда советский лидер инициировал пропагандистскую кампанию, запустив среди населения идею о работающих на иностранные государства многочисленных шпионах во всех структурах Советского Союза.

Редактор и издатель книги Анастасия Зеленкова заявила, что подтвердила все факты биографии Ятчени и его мемуары благодаря документам из архивов белорусского КГБ. Deutsche Welle отмечает, что в Белоруссии книга пользуется большим спросом.

В феврале текущего года томские журналисты опубликовали интервью с бывшим сотрудником НКВД Антоном Карташовым, записанное в 1989-м. В нем ветеран советских органов госбезопасности рассказал, в частности, о своем продвижении по службе и пытках арестантов в Томском городском отделе ОГПУ в 1930-х годах.

Пик репрессий в СССР пришелся на период Большого террора в 1937-1938 годах: тогда были казнены более 680 тысяч человек. По данным «Мемориала», всего от террора за советский период пострадали до 40 миллионов человек, из них около 1,1 миллиона были расстреляны, порядка 3,5 миллиона попали в лагеря ГУЛАГа, до семи миллионов погибли от голода.

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