Президент Грузии назвала условия диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси будет восстанавливать отношения с Москвой только в случае изменения российской позиции. Об этом она заявила в эфире телеканала Euronews, передает ТАСС.

Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси. Кроме того, президент Грузии считает, что вторым условием должно стать признание Россией того, что отношения «не могут строиться на принуждении».

«Когда мы увидим четкие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем», — подчеркнула она.

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В конце июля в Батуми прошел митинг за налаживание отношений с Россией. Участники акции, которую организовала оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии», потребовали от руководства страны закрепить внеблоковый статус республики, а также отказаться от воинственной риторики в адрес Москвы.

Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси. Они начались после того, как депутат Госдумы занял место спикера грузинского парламента во время заседания Международной ассамблеи православия. После этого президент России Владимир Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, который начал действовать 8 июля.

Эскалация конфликта продолжилась после нецензурных высказываний грузинского журналиста в адрес Путина. В частности, Георгий Габуния в эфире телеканала «Рустави 2» назвал его «вонючим оккупантом», после чего в Тбилиси вновь начались акции протеста с требованием уволить Габунию.

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