В Грузии прошел митинг за восстановление отношений с Россией

В центре грузинского Батуми прошел митинг за налаживание отношений с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники акции, которую организовала оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии», потребовали от руководства страны закрепить внеблоковый статус республики, а также отказаться от воинственной риторики в адрес Москвы. «Главное требование — чтобы наше руководство наконец-то увидело то, чего хочет народ. Мы должны начать прямой диалог с Сухумом, Цхинвалом и Москвой», — заявила лидер партии Ирма Инашвили.

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Депутат от «Альянса патриотов Грузии» Ада Маршания призвала к «широкомасштабному диалогу по тяжелейшим вопросам» с Россией, Абхазией и Южной Осетией. «До каких пор нам быть так? Кого или чего мы ждем? Кто как не мы должен сделать это?» — спросила она.

По данным ТАСС, на акции в Батуми собрались несколько десятков тысяч человек, однако из-за жаркой погоды митинг продлился около получаса.

Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси. Они начались после того, как депутат Госдумы занял место спикера грузинского парламента во время заседания Международной ассамблеи православия. После этого президент России Владимир Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, который начал действовать 8 июля.

Эскалация конфликта продолжилась после нецензурных высказываний грузинского журналиста в адрес Путина. В частности, Георгий Габуния в эфире телеканала «Рустави 2» назвал его «вонючим оккупантом», после чего в Тбилиси вновь начались акции протеста с требованием отправить Габунию в отставку. 23 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили принести публичные извинения перед Россией.

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