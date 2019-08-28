Число погибших при обрушении стены в Новосибирске выросло до трех

В Новосибирске извлекли тело последнего оказавшегося под завалом от обрушения стены человека, число погибших увеличилось до трех. Об этом сообщили в МЧС, передает ТАСС.

«Нашли третьего человека без признаков жизни. В итоге: трое погибших, один пострадавший», — сообщили в МЧС.

Сибирская генерирующая компания также сообщила о гибели последнего пропавшего человека в своем сообществе во «ВКонтакте». В компании добавили, что выражают соболезнования погибшим и пострадавшим.

Обрушение стены в Новосибирске произошло 28 августа на Ударной улице, под завалами оказались 12 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 216 УК («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

Обрушились почти 400 квадратных метров конструкции. По предварительным данным, подрядчик вел реконструкцию здания насосной станции. По другой информации, на месте ветхого здания возводили оздоровительный центр, пишет РИА Новости. Предположительно, под завалами оказались работники, проводившие по соседству плановый ремонт теплотрассы.

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