Россиянам предсказали рост зарплат

Доходы россиян могут вырасти при условии повышения производительности труда. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные ТАСС.

По мнению аналитиков, улучшение динамики реальных располагаемых доходов населения в 2019 году маловероятно. Однако в последующие годы это может измениться, главным образом благодаря ускорению экономического роста, что в основном может быть достигнуто за счет роста производительности труда или за счет снижения налоговой нагрузки на физлиц.

«Наиболее устойчивый рост экономики обеспечивается, когда рост реальных трудовых доходов пропорционален росту производительности труда. Мы ожидаем, что в следующем году рост зарплат в реальном выражении может составить около четырех процентов», — считает главный экономист по России и СНГ ИК «Ренессанс Капитал» Софья Донец.

По ее словам, этому будет способствовать восстановление экономической активности на фоне смягчения денежно-кредитной и бюджетной политики, реализации нацпроектов и пенсионной реформы.

Замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов отметил, что зарплаты — функция производительности труда, общеэкономического здоровья, уровня конкуренции на рынке. «Как и для экономики в целом, для заработных плат наступает период, когда рост производительности труда — основной фактор», — сказал он.

Повышение производительности труда является главной целью одноименного нацпроекта. Между тем повышение реальных располагаемых доходов россиян — одно из приоритетных направлений экономической политики властей страны. Это также может позволить выполнить задачи другой национальной цели — сокращения числа бедных в стране.

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