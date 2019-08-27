Российские работодатели выступили против дневного сна на рабочем месте

Большинство работодателей и сотрудников не поддерживают идею дневного сна в рабочее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

Идею сна на рабочем месте поддержали 38 процентов работающих участников опроса, против сиесты выступили 44 процента. Работодатели, выступившие против сиесты составили 57 процентов, лояльно относятся к инициативе 20 процентов. Больше всего идея поспать на работе нравится представителям молодого поколения (среди работников до 24 лет ее поддерживает 51 процент респондентов), среди респондентов старше 45 лет — только четверть.

Исследование основано на опросе 500 менеджеров по персоналу и других представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала из 155 населенных пунктов, а также 1,6 тысяч постоянно работающих россиян старше 18 лет из 338 населенных пунктов.

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В середине августа Федерация независимых профсоюзов предложила сократить рабочую неделю до четырех дней без снижения зарплат. В профсоюзе заявили, что такая мера может стать средством оптимизации времени труда и отдыха. В Минтруде отметили, что российское законодательство не мешает работодателям это сделать.

В правительстве полагают, что сокращенная рабочая неделя может привести к падению производительности труда. Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков считает, что если уменьшить количество рабочих дней при норме 40 часов в неделю, то россиянам придется работать по 10 часов в день.

Обсуждение сокращения рабочей недели и сна на рабочем месте вписывается в рамки национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», который рассчитан до 2024 года.

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