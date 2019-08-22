Раскрыто влияние сокращенной рабочей недели на российскую экономику

Сокращенная рабочая неделя в России может привести к падению производительности труда, а также к дефициту сотрудников в отраслях, где работают круглосуточно. Об этом «Известиям» рассказал член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков считает, что если уменьшить количество рабочих дней при норме 40 часов в неделю, то россиянам придется работать по 10 часов в день. Это приведет к увеличению нагрузки на организм и росту заболеваемости.

Если же продолжительность рабочего дня при четырехдневке составит восемь часов, рабочее время сократится на 20 процентов. Примерно на ту же величину снизится объем производства товаров и услуг, что приведет к снижению ВВП на те же 20 процентов.

«Известия» сообщают, что правительство поручило Министерству труда оценить последствия введения сокращенной рабочей недели до конца сентября. Пока неясно, как может измениться длительность рабочего времени и какой день станет дополнительным выходным. В ведомстве отказались комментировать поручение.

13 августа Федерация независимых профсоюзов предложила сократить рабочую неделю до четырех дней без снижения зарплат. В профсоюзе заявили, что такая мера может стать средством оптимизации времени труда и отдыха. В Минтруде отметили, что российское законодательство не мешает работодателям это сделать.

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