Украинец нашел способ разбогатеть на отходах

Украинский потомственный оптик и основатель компании Ochis Coffee Максим Гавриленко создал очки из кофейных отходов. Об этом сообщает Reuters.

«Итак, это первые в мире очки из кофе. В чем главное преимущество? Это то, что они полностью натуральные, органические и биоразлагаемые. Они разлагаются в почве или воде после десяти лет, не выделяя никаких вредных соединений», — рассказал создатель о новинке.

Гавриленко долго подбирал органический материал для создания оправ. Он перепробовал мяту, петрушку, кардамон и другие продукты, но ничего не подходило. Попробовать спрессовать кофейный жмых предпринимателю предложила жена.

Так оптик начал забирать из киевских кофеен отходы, которые раньше бариста выбрасывали в мусор.

Свои первые экземпляры Гавриленко разместил на краудфандинговой платформе Kickstarter. В результате ему удалось собрать 13 тысяч долларов (862 тысячи рублей) при первоначальной цели в 10 тысяч. Клиенты начали писать предпринимателю со всего мира.

В настоящий момент в ассортименте Ochis Coffee есть две коллекции: «Арабика» стоимостью 89 долларов и более дорогая серия из смеси помолов (от 119 до 139 долларов).

В августе финское агентство Mirum Helsinki выпустило парфюм, одной из составляющих которого стал пот его сотрудников. Аромат назвали Creative Essence. В его состав вошли капли пота всех работников компании. В него также добавили и традиционные ингредиенты.

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