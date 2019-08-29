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В новом трейлере всех «Ангелов Чарли» заменили на Михаила Ефремова

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В сети появился трейлер фильма «Ангелы Чарли», в котором лица всех главных героинь заменили лицом российского актера Михаила Ефремова. Ролик опубликован на YouTube-канале пользователя Andrew Chaushesku.

В нем артист в образе девушек-шпионок примеряет красивые наряды, взламывает дверь в номере отеля, танцует в коротком платье на вечеринке и участвует в автомобильной погоне. В трейлере отмечается, что главные роли исполнили Михаил Ефремов, Михаил Ефремов и Михаил Ефремов.

Автор канала использовал технологию Deepfake, которая позволяет смонтировать видео какого угодно содержания с участием известного человека. Нейросеть вклеивает в ролик любой портрет по желанию создателя подделки.

Как передает издание «360» в своем Telegram-канале, Ефремов видел видео со своим участием и отметил, что оно прикольное и хорошо сделанное, однако признался, что не понимает, к чему это все.

В июле в сети был опубликован отрывок из фильма Стэнли Кубрика «Сияние», в котором исполнителя главной роли Джека Николсона заменили на актера Джима Керри. Пользователи поразились, насколько незаметен монтаж в ролике и как в лице Керри проглядывает мимика Николсона.

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