Ефремов отправил милиционеров гореть в аду

Видео: t.me/meduzalive

Заслуженный артист России Михаил Ефремов поддержал журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков. Видео, в котором актер требует освобождения журналиста, опубликовано в Telegram-канале Meduza LIVE.

«Ребята, милиционеры, которые забрали нашего товарища. Гореть вам в аду. Отпустите немедленно!» — заявил Ефремов.

Ранее 9 июня на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи актер Константин Хабенский произнес речь в поддержку Ивана Голунова. «Сегодня пытаются "закрыть" одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду», — сказал артист.

Помимо этого российские деловые издания «Коммерсантъ», РБК и «Ведомости» выступили с совместным заявлением по делу Голунова. Первые полосы газет были напечатаны в едином стиле с фразой «Я/Мы Иван Голунов». Отмечается, что в Москве выпуски всех трех изданий были раскуплены почти сразу же после того, как поступили в продажу.

Также вся редакция «Ленты.ру» выразила поддержку Голунову.

7 февраля 2011 года в России был подписан закон «О полиции». 1 марта 2011 года милиция официально прекратила свое существование, превратившись в полицию.

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