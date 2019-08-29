Новый глава МИД Украины собрался «креативно» дружить с соседями

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев намерен налаживать отношения с Венгрией, Польшей и Румынией. Об этом сообщает УНИАН.

«Мы будем вдумчиво, креативно, но принципиально искать пути, которым мы можем восстановить круг друзей вокруг себя», –– сказал глава внешнеполитического ведомства. Он добавил, что Киеву необходимо «внимательно следить» за событиями в Молдове и Грузии, так как эти страны входят в сферу непосредственных интересов Украины.

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Кроме того, Пристайко назвал обнадеживающими первые контакты с Белоруссией. Министр добавил, что Украина продолжит сотрудничать с Литвой, Латвией и Эстонией.

Ранее Пристайко заявил, что Киев подумает над выборами в Донбассе, амнистией и снятием торговых ограничений. По его словам, руководство Украины готово пойти на такие шаги, в случае если процесс урегулирования в Донбассе продолжит продвигаться. Кроме того, он надеется на полное восстановление контроля над российско-украинской границей.

Вадим Пристайко назначен на пост министра иностранных дел Украины во время первого заседания Верховной Рады девятого созыва. Его кандидатуру поддержали 310 депутатов из 450. До этого он занимал пост заместителя руководителя офиса президента по международным делам.

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