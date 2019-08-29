Наркоторговец хвастался в соцсетях роскошной жизнью и попал в тюрьму на 17 лет

Наркоторговец Уайетт Пасек (Wyatt Pasek), хвастающийся в соцсетях своей роскошной жизнью, получил 17-летний тюремный срок. Об этом сообщает Mirror.

22-летний парень управлял фабрикой по производству поддельных рецептурных лекарств, содержащих опиоиды. С двумя сообщниками он владел секретной лабораторией на полуострове Бальбоа в Калифорнии, где он обрабатывал тысячи таблеток, купленных у китайского поставщика.

Препараты выглядели как широко распространенное в США обезболивающее, однако на самом деле содержали опиоидный анальгетик. Этот синтетический препарат часто становится причиной быстрой передозировки. Во время ареста представители власти обнаружили лабораторию для прессовки таблеток, где находилось почти 100 тысяч поддельных медикаментов.

Молодой человек постоянно выкладывал в соцсетях снимки пачек наличных денег, полуголых женщин и оружия. Он неоднократно хвастался в Instagram своими инвестиционными стратегиями, с помощью которых он якобы зарабатывал на жизнь.

В одном из постов Пасек изображен на диване в окружении пяти девушек. Он указывает пистолетом на камеру, а второй рукой — на стол, усыпанный наличными и заставленный алкогольными напитками.

Шестимесячное расследование показало, что свое состояние Пасек заработал незаконно. Он признал себя виновным в сговоре с целью незаконного оборота наркотиков, будучи уже осужденным за незаконное хранение оружия и отмывание денег. «Обвиняемые в этом деле сыграли непосредственную роль в разжигании опиоидного кризиса в стране», — заявил прокурор. Он отметил, что поведение преступников демонстрировало полное неуважение к человеческим жизням. Пасек был приговорен к 17 с половиной годам тюрьмы. Его сообщники получили семь и три года соответственно.

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