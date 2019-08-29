Российский аферист загримировался под жертву и обманул банк на миллионы

Московские полицейские задержали подозреваемого в крупном мошенничестве, который использовал для хищения денег поддельный паспорт . Об этом в четверг, 29 августа, глава пресс-службы ГУ МВД по столице Юрий Титов сообщил ТАСС.

По словам Титова, ранее в полицию поступило заявление от 28-летнего жителя Подмосковья. Он сообщил, что с его банковских счетов пропала сумма в размере 10, 4 миллиона рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего подозреваемого прямо по месту его жительства — в Зеленограде. Молодой человек рассказал, что изменил свою внешность, замаскировавшись под жертву, а затем предъявил поддельный документ в отделение банка на Воронцовской улице. Получив деньги, он распорядился ими по своему усмотрению.

22 августа сообщалось, что в Тольятти полицейские задержали мужчину, который подозревается в серии налетов на офисы микрозаймов, совершенных в костюме зайца.

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