Зачитавшая рэп перед Зеленским певица подверглась травле

Украинская певица Алина Паш, прочитавшая рэп перед президентом Владимиром Зеленским на праздновании Дня независимости в Киеве, подверглась критике из-за поездки в Крым. Об этом она написала в Facebook-аккаунте.

Рэп-исполнительница подчеркнула, что в 2015 году, после воссоединения полуострова с Россией, она приехала в Крым, чтобы посетить свадьбу родственников членов команды. «Если я нарушила законодательство Украины — готова ответить по закону, но не готова ответить перед обществом за это как артистка. Это было за три года до создания проекта Алина Паш. Всю ответственность публичного человека я осознаю», — отметила девушка, добавив, что считает Крым украинским.

Кроме того, певица объяснила свой визит в Москву в 2017 году — в столице она была «по личным обстоятельствам как частное лицо». Паш похвалилась, что тогда она сделала фото на Красной площади, будучи одетой в свитшот с надписью «KYIV».

Паш написала, что после появления информации о посещении Крыма и Москвы она и ее семья стали получать угрозы. Певица напомнила, что это незаконно, а нарушитель понесет уголовную ответственность. «Этот пост адресован тем, кто в эфирах украинских телеканалов и со страниц СМИ манипулирует недостоверной информацией, порочит мое имя в социальных сетях и пишет гадости», — указала рэп-исполнительница.

В апреле Зеленский во время голосования на президентских выборах зачитал рэп. «Я не знаю, какое у вас было утро, а у нас хорошее. Для настроения жена включила Эминема», — рассказал он журналистам. После этого по просьбе репортеров кандидат напел несколько строчек из песен американского рэп-исполнителя.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. Украина считает воссоединение с полуостровом оккупацией. Москва отвергает все обвинения.

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