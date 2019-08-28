Объяснена популярность Крыма у украинских туристов

В парламенте Крыма объяснили возросшую популярность полуострова среди украинцев. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам председателя комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, за пять лет вся Украина осознала, что в Крыму можно спокойно и безопасно отдыхать: за это время не было зафиксировано ни одного конфликта. Также автомобильных туристов из Украины привлекает возможность продолжить путешествие по другим регионам России, проехав по Крымскому мосту.

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Пассажиропоток между Крымом и Украиной достиг пика и составляет 14-15 тысяч человек в сутки. С начала года государственную границу в Крыму пересекли более 1,8 миллиона человек. В июне стало известно, что с началом сезона отпусков число украинских туристов на полуострове заметно выросло.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. Украина считает воссоединение с полуостровом оккупацией. Москва отвергает все обвинения.

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