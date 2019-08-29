В продаже появилась дешевая копия платья Кейт Миддлтон

В ассортименте лондонского модного бренда Chi Chi появилась бюджетная копия платья герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, в котором она появилась на благотворительном вечере в Музее Виктории и Альберта в феврале. Об этом сообщает The Sun.

Длинное розовое платье с открытыми плечами и поясом продается на сайте марки за 80 фунтов стерлингов (6,5 тысячи рублей). Автор оригинального наряда герцогини — итальянский модный дом Gucci. Его стоимость составляла 570 фунтов стерлингов (около 50 тысяч рублей).

Фото опубликовано @katemiddletonphotos

В августе универмаг демократичного сегмента Marks & Spencer представил реплику знаменитого украшения — кольца марки Garrard из белого золота с сапфиром и бриллиантами, ныне принадлежащего супруге принца Уильяма, а до того подаренного на помолвку его матери Диане Спенсер его отцом, принцем Уэльским Чарльзом.

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