Производитель «фантомного приложения» за миллионы рублей ответил Счетной палате

Мобильное приложение и новая версия сайта Росстата были созданы в срок и в полном объеме, несмотря на противоположные выводы Счетной палаты, говорится в заявлении подрядчика — компании «Ланит» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

«АО "Ланит" выполнило в полном объеме и в установленные сроки все работы для Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в рамках контракта от 28 июля 2017 года, что подтверждено актами сдачи-приемки. Новая версия портала https://new.gks.ru/ запущена, о чем сообщали ведущие российские СМИ 02 июля 2019 года. При этом для обеспечения доступа к мобильным приложениям она имеет соответствующий раздел "Мобильное приложение"», — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что «Ланит» своевременно обеспечила возможность размещения мобильных приложений в магазинах AppStore и Google Play в полном соответствии с контрактом. Приложение будет размещено в этих магазинах в скором времени — сейчас Росстат ведет переговоры с представителями операционных систем Android и iOS.

При этом отчет о результатах проверки использования кредита Международного банка реконструкции и развития (МБРР), на средства которого создавались приложение и новая версия сайта, был составлен Счетной палатой еще до их запуска.

Ранее 29 августа стало известно, что Счетная палата проверила исполнение госконтракта Росстата на разработку мобильного приложения и новой версии сайта и не обнаружила результатов работы подрядчика. Отмечалось, что стоимость контракта составила 64,6 миллиона рублей, которые «Ланит» получила в полном объеме.

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