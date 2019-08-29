Российские чиновники потратили десятки миллионов рублей на приложение-невидимку

Счетная палата проверила исполнение контракта Росстата на разработку мобильных приложений для iOS и Android, обновление сайта и внедрение единой системы управления контентом, но не нашла результатов. Данные аудита опубликованы в бюллетене Счетной палаты.

ЗАО «Ланит» обязалось выполнить эти работы за 64,6 миллиона рублей и получила деньги. По условиям контракта, сайт должен был обновиться в конце апреля 2019 года, но остался неизменным. В Счетной палате отметили, что поиск в App Store и Google Play не находит приложений Росстата, а значит, «работы не в полной мере соответствуют техническим требованиям контракта».

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Представитель ведомства объяснил ТАСС, что приложения готовы и технический диалог с представителями обеих операционных систем ведется. Он заверил, что скоро приложение будет доступно для пользователей iOS и Android, но точные сроки запуска не уточнил.

Контракт на разработку приложений оплачен с использованием заемных средств Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Проверку их использования для развития государственной статистики в последние десять лет, с 2008-го по 2018 год, проводили с декабря 2018 года по май текущего. Результаты проверки утвердили 21 мая.

Ранее сообщалось, что Росстат дал оценку объему теневой экономики в России. По данным ведомства, ее объем в 2017 году составил 11,7 триллионов рублей, или 12,7 процента ВВП. В то же время отмечается, что доля скрытой экономики снижается.

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