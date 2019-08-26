Подозрительная компания подала в суд на МВД

Компания «Центральное общество» (ЦО) подала в суд на МВД с требованием выплатить 611 миллионов рублей по контракту на страхование сотрудников ведомства, разорванному в июне 2018 года. Иск, как следует из базы данных арбитражного суда, зарегистрирован 22 августа, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

«Центральное страховое общество» (ЦСО), позднее переименованное в ЦО, в декабре 2017 года выиграло тендер на страхование жизни и здоровья почти 800 тысяч сотрудников МВД. Контракт был рассчитан на 2018-2019 годы. Но в апреле 2018-го Центробанк России приостановил действие лицензии страховщика, а через месяц отозвал ее. В регуляторе объяснили отзыв нарушениями требований к финансовой устойчивости и платежеспособности компании. После этого министерство в одностороннем порядке разорвало контракт и без дополнительного конкурса передало его «ВТБ страхованию».

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Поводом для иска ЦО стал тот месяц, когда лицензия ЦСО была уже приостановлена, но еще не отозвана. То есть формально контракт МВД и ЦСО продолжал действовать, однако в министерстве по нему не платили.

Временная администрация, введенная в ЦСО, ранее обещала взыскать 1,4 миллиарда рублей с МВД, но иск так и не подала. Вместо этого она безуспешно пыталась через суд добиться банкротства компании. В июне этого года временная администрация покинула компанию, и тогда собственники подали в суд, хотя и потребовали в два раза меньше.

Между тем победа ЦСО в конкурсе в 2017 году заинтересовала Следственный комитет России. Компания получила лицензию ЦБ на этот вид деятельности всего за три дня до конкурса и обошла таких лидеров рынка, как «Согаз», «ВТБ страхование» и МАКС. В мае 2019 года СКР возбудил уголовное дело по факту предоставления компанией недостоверной финансовой отчетности в ЦБ. Спустя два месяца следователи пришли с обыском в «Центральное общество» и провели выемку документов.

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