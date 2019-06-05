Названы самые прозрачные министерства России

Счетная палата опубликовала доклад об открытости 22 российских министерств и 50 федеральных служб. Только четыре из них можно назвать полностью открытыми.

Эксперты оценивали ведомства по трем основным направлениям: открытость информации, открытые данные и открытый диалог.

Наиболее прозрачными оказались Минфин, Минэнерго, МВД, Минприроды и Минкультуры. Отдельно отмечены Минкомсвязь, Роснедра и Роспатент, у которых можно запросить неопубликованные сведения.

В числе самых закрытых оказались Минобрнауки, Минпросвещения, Минобороны, Росгвардия, ФСБ и Управделами президента.

Эксперты назвали ситуацию в России «инерционной открытостью». Это означает, что формально госорганы публикуют несодержательные, запутанные и часто некорректные данные.

В докладе отдельно отмечается ситуация с госкорпорациями. Указывается, что они не отвечают требованиям открытости, хотя получают большие полномочия и федеральные субсидии.

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